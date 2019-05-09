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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Думская»

Зеленський відвідав могилу свого діда-ветерана в Кривому Розі (ФОТО)

9 тра 2019, 11:44
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Новообраний президент України Володмир Зеленський відвідав в Кривому Розі могилу свого діда, учасника Другої світової війни Семена Івановича Зеленського.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фесбук.

Зеленський зазначив, що Семен Зеленський пройшов усю війну й назавжди залишився в його пам’яті «одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів». Він наголосив, що війна торкнулася кожної української сім’ї.

Внесок українців у перемогу — величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам’ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало, — наголосив новообраний президент. — З Днем перемоги над нацизмом!

«Будем жить!», — резюмував політик, ймовірно, посилаючись на відомий епізод з фільму «У бій йдуть одні „старики“».

Володимир Зеленський на могилі діда в Кривому Розі, фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, вчора, в День пам’яті та примирення, Зеленський зустрівся зі зв’язковою Української повстанської армії Параскевою Василівною Зеленчук-Потяк та 101-річним капітаном морської піхоти ВМФ СРСР Іваном Анікейовичем Залужним.

Джерело: Ракурс


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