Зеленський помирив зв’язкову УПА і радянського військового

Зеленський зустрівся зі зв’язковою УПА і радянським військовим / Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n121707-u-den-pam-yati-ta-prymyrennya-zelenskyy-zustrivsya-zi-zv-yazkovou-upa-i-radyanskym-viyskovym.html

Ракурс

Новообраний президент Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення 8 травня оприлюднив світлину із зустрічі зв’язкової Української повстанської армії з капітаном морської піхоти ВМФ СРСР. На своїй сторінці у Facebook переможець президентських перегонів побажав українцям миру, запорукою якого повинна стати єдність громадян.

Іван Анікейович Залужний. 10 травня йому виповниться 101 рік. Капітан першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасник Другої світової війни. Нагороджений численними орденами та медалями. Втратив єдиного внука — Івана Гутніка-Залужного під час війни на Донбасі, — розповів Зеленський про чоловіка.

Також він повідомив, що на фото разом із Залужним присутня Параскева Василівна Зеленчук-Потяк, яка у 13 років стала зв’язковою УПА.

Передавала інформацію, провіант, плела светри, — додав він.

Окрім цього, Зеленський написав, що у День пам’яті та примирення українці вшановують усіх, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни.

Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців, — резюмував він.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 8 травня в Україні згадують жертв Другої світової війни і відзначають День пам’яті та примирення. Його проголосила ООН у 2004 році.

В Україні пам’ятну дату офіційно затвердили 9 квітня 2015 року. Верховна Рада в рамках реалізації політики декомунізації одночасно ухвалила іншу назву традиційного для радянської доби Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років. Тепер 9 травня відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.