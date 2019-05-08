Зеленский помирил связную УПА и советского военного / Фото: Facebook

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Ракурс

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения 8 мая обнародовал фотографию со встречи связной Украинской повстанческой армии с капитаном морской пехоты ВМФ СССР. На своей странице в Facebook победитель президентской гонки пожелал украинцам мира, залогом которого должно стать единство граждан.

Иван Аникейович Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука — Ивана Гутника-Залужного в ходе войны в Донбассе, — рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что на фото вместе с Залужным присутствует Прасковья Васильевна Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной УПА.

Передавала информацию, провиант, вязала свитера, — добавил он.

Кроме этого, Зеленский написал, что в День памяти и примирения украинцы чествуют всех, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев, — резюмировал он.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 8 мая в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны и отмечают День памяти и примирения. Его провозгласила ООН в 2004 году.

В Украине памятную дату официально утвердили 9 апреля 2015 года. Верховная Рада в рамках реализации политики декоммунизации одновременно приняла другое название традиционного для советской эпохи Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Теперь 9 мая отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.