Гугл внедрил идентификацию лиц для «умного» дома. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/n121706-gugl-vnedril-identifikaciu-lic-dlya-umnogo-doma.html

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Идентификацию лиц корпорация Google (Гугл) интегрировала в «умный» дом для защиты от воров.

Новая опция будет работать автономно без выхода в интернет. Она состоит из смарт-дисплея, в который встроили видеокамеру с системой распознавания лиц. Новинку представили на ежегодной конференции разработчиков сервисов Google, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Диаметр сенсорного экрана 25,4 см. Ожидается, что оффлайн-работа защитит частную жизнь пользователей и предотвратит возможность взлома или утечки информации в интернет. Стоимость такой защиты составит около 229 долл. и первыми ее смогут купить жители Канады, США и Великобритании.

В агентстве Dpa подмечают, что новинка может вызвать гнев у сторонников защиты частной информации, но корпорация настаивает на автономности и безопасности новой системы.

Как известно, в конце марта на Google наложили очередной штраф за злоупотребление корпорацией своим доминирующим положением на рынке технологий.

Теперь интернет-гигант обязан выплатить 1,49 млрд евро из-за нарушений работы сервиса контекстной рекламы, которая привела к ущемлению интересов конкурентов Google.

Как ранее сообщалось, Google на днях представила функции автоматизированной очистки истории просмотров и поиска.