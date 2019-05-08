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Ночные волки в Чехии: байкеров Путина встретили баннером о Гитлере и Сталине / Фото: reflex.cz

Байкеров Путина в Чехии встретили баннером «Гитлер и Сталин начали Вторую мировую войну» (ФОТО)

8 мая 2019, 16:52
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«Ночные волки» — участники пропутинского клуба российских байкеров — на этой неделе осуществили пропагандистскую поездку в Прагу. По сообщениям СМИ, они якобы планировали посетить Ольшанское кладбище и почтить память советских солдат, погибших во время войны. Вместе с тем жители чешских городов вышли на демонстрацию против прибытия россиян.

Скандальный байкерский клуб РФ, поездки в страны Европы которого называют провокационными, в столице Чехии встретили баннером «Гитлер и Сталин начали Вторую мировую войну», пишет издание reflex.cz.

Ночные волки в Чехии: байкеров Путина встретили баннером про Гитлера и Сталина / Фото: reflex.cz

Ночные волки в Чехии: байкеров Путина встретили баннером про Гитлера и Сталина / Фото: reflex.cz

Демонстрация против байкеров Путина / Фото: reflex.cz

Демонстрация против байкеров Путина / Фото: reflex.cz

В частности, баннер с надписью о виновниках войны Гитлере и Сталине появился на одном из мостов над автомагистралью D1. Таким образом активисты решили напомнить байкерам Путина о пакте Риббентропа-Молотова, согласно которому нацисты вместе с СССР поделили Польшу, а Германия признала интересы Сталина в Латвии, Эстонии, на востоке Польши, Финляндии и Бессарабии.

Всего в Чехию 6 мая прибыли около 80 мотоциклов и несколько легковых автомобилей, на которых были установлены российские, советские и чешские флаги, а также флаги террористов ОРДЛО, — отмечает издание.

Ночные волки в Чехии: байкеров Путина встретили баннером про Гитлера и Сталина / Фото: reflex.cz

Ночные волки в Чехии: байкеров Путина встретили баннером про Гитлера и Сталина / Фото: reflex.cz

Напомним, байкеры-пропагандисты в течение нескольких лет организуют поездки в Берлин, якобы чтобы отметить годовщину окончания Второй мировой войны. Некоторые страны считают эти поездки провокацией и оценивают их как угрозу безопасности.


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