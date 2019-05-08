Парад 9 мая в РФ вместо ветеранов войны соберет людей 60-летнего возраста / Фото: cdn.trinixy.ru

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Ракурс

На парад в Москве 9 мая будут выходить люди 60-летнего возраста, которые «исполнят роли» 92-летних ветеранов Второй мировой войны. Об этом в телеэфире рассказал историк Александр Палий.

Что касается реальных ветеранов… Сейчас от войны и ее окончания прошло более 70 лет. Приплюсуйте 18 лет. Скольким ветеранам сейчас, 92 года? Кто из них сможет выйти и кто из них захочет выйти?, — напомнил Палий, пишет «Прямой».

По словам историка, 9 мая в Москве много людей 60-летнего возраста будут изображать из себя 92-летних.

Напомним, что 8 и 9 мая в Украине и во всем мире отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

В то же время сегодня на сайте Кремля появилось поздравление президента РФ Владимира Путина украинцев с Днем победы. В своем обращении лидер страны-агрессора решил напомнить гражданам Украины о «событиях общей истории, отцовских традициях братской дружбы, взаимопомощи», а также призвал противодействовать «попыткам возрождения фашистской идеологии».

Ранее «Ракурс» сообщал, что 8 мая в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны и отмечают День памяти и примирения. Его провозгласила ООН в 2004 году. В резолюции ООН государствам-членам организации и частным лицам предлагается отмечать этот день как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

В Украине памятную дату официально утвердили 9 апреля 2015 года. Верховная Рада в рамках реализации политики декоммунизации одновременно приняла другое название традиционного для советской эпохи Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Теперь 9 мая отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.