Управляющего Карпатской епархией ПЦУ Виктора Бедя лишили венгерского гражданства, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n121698-prezident-vengrii-lishil-grajdanstva-zakarpatskogo-episkopa-pcu.html

Ракурс

Официальным указом президента Венгрии Яноша Адера аннулировано гражданство управляющего Карпатской епархией Православной церкви Украины (ПЦУ) Виктора Бедя.

Информация об этом опубликована 7 мая в официальном вестнике президента Венгрии Magyar Kozlony. Само решение было принято 29 апреля. Об этом сообщает издание mukachevo.net.

Виктор Бедя родился 5 мая 1964 года в городе Тячев Закарпатской области.

Восемь лет назад он получил венгерское гражданство по упрощенной процедуре как лицо, имеющее родственные связи с Венгрией. Об этом Бедя недавно сам сообщил журналистам на пресс-конференции.

По словам священнослужителя, после избрания его епископом он подал заявление о выходе из венгерского гражданства.

Изменился мой социальный статус, который требует урегулированного статуса гражданства Украины, — объяснил священнослужитель.

Однако процесс выхода из венгерского гражданства затянулся на два года. За это время священнослужитель направил венгерским властям несколько соответствующих заявлений.

Отмечается, что Бедя стал первым закарпатцем, который по собственному желанию прошел процесс отказа от двойного гражданства.

Напомним, украинский паспорт недавно улучшил свою позицию в мировом рейтинге.