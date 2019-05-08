Керуючого Карпатською єпархією ПЦУ Віктора Бедя позбавили угорського громадянства, фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n121698-prezydent-ugorschyny-pozbavyv-gromadyanstva-zakarpatskogo-iepyskopa-pcu.html

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Офіційним указом президента Угорщини Яноша Адера анульоване громадянство керуючого Карпатською єпархією Православної церкви України (ПЦУ) Віктора Бедя.

Інформація про це опублікована 7 травня в офіційному віснику президента Угорщини Magyar Kozlony. Саме рішення було ухвалене 29 квітня. Про це повідомляє видання mukachevo.net.

Віктор Бедя народився 5 травня 1964 року в місті Тячів Закарпатської області.

Вісім років тому він отримав угорське громадянство за спрощеною процедурою як особа, що має родинні зв’язки з Угорщиною. Про це Бедя нещодавно сам повідомив журналістам на прес-конференції.

За словами священнослужителя, після обрання його єпископом він подав заяву про вихід з угорського громадянства.

Змінився мій соціальний статус, який вимагає врегульованого статусу громадянства України, — пояснив священнослужитель.

Однак процес виходу з угорського громадянства затягнувся на два роки. За цей час священнослужитель направив угорській владі кілька відповідних заяв.

Зазначається, що Бедя став першим закарпатцем, який з власної волі пройшов процес відмови від подвійного громадянства.

Нагадаємо, український паспорт нещодавно покращив свою позицію у світовому рейтингу.