Україна не платитиме пенсії та соцвиплати отримувачам російських паспортів в ОРДЛО, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121697-ukrayina-ne-platytyme-pensiyi-ta-socvyplaty-otrymuvacham-rosiyskyh-pasportiv-v-ordlo.html

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Уряд опрацює можливість позбавлення права отримувати пенсію та соціальні виплати набувачів фейкових російських паспортів.

Про таке рішення уряду 8 травня повідомила у Фейсбук міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. За її словами, відповідні проекти актів Кабміну розробив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

Таких громадян вноситимуть у відповідні бази даних і надалі позбавлятимуть статусу отримувачів соціальних виплат чи пенсій з боку України.

Кабінет міністрів сьогодні офіційно визнав недійсними паспорти, які видають мешканцям окупованих регіонів Донецької та Луганської областей уповноважені органи РФ після 28 квітня 2019 року. Урядова постанова передбачає, що документи центрів видачі російських паспортів у місті Новошахтинську та селі Покровському не будуть визнаватись.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду пообіцяв звернутися до країн-партнерів України, аби вони також не визнавали фейкові паспорти РФ. У такому випадку документи будуть недійсними при перетині мешканцями ОРДЛО кордонів інших країн.

Наприкінці квітня в Пенсійному фонді РФ заявили, що російські пенсії на окупованих територіях Донбасу новоспеченим громадянам не платитимуть. Жителі ОРДЛО, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості лише за умови переїзду з ОРДЛО на територію Російської Федерації.