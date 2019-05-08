Ігор Коломойський, фото: «Лига.net»

https://racurs.ua/ua/n121696-oblyzuvaty-nikogo-ne-budut-kolomoyskyy-rozpoviv-pro-informpolityku-1-1-pislya-obrannya.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський запевняє, що його телеканал «1+1» не буде «облизувати» новообраного президента Володимира Зеленського під час його перебування на посаді глави держави.

Про це він заявив в нещодавньому інтерв’ю журналістам проекту Bihus.info.

Я впевнений, що не будуть. Вони нікого не будуть облизувати, — сказав він.

За словами Коломойського, він з великою повагою ставиться до колективу телеканалу.

Хіба можна порівняти «плюси» з деякими іншими телеканалами, які «облизували» Порошенка? — заявляє олігарх.

Водночас Коломойський вважає, що його телеканал протягом останніх кількох років не «валив» чинного президента Петра Порошенка, а «просто показував правду».

Правду не приховаєш, — наголошує олігарх.

На запитання, чи є на «1+1» стоп-лист людей, котрих не чіпають, Коломойський запевнив, що недоторканих осіб для телеканалу немає.

Хіба що мене не чіпають… Можливо. Хоча, в принципі, не думаю, що якщо я щось таке зроблю, вони не зможуть мене не показати, — вважає олігарх.

Нагадаємо, Коломойський нещодавно заявив, що не вважає себе олігархом, оскільки нібито не має впливу на владу країни.