День перемоги на Світлодарському напрямку: відео удару ООС по бойовиках, фото — Корупція.Інфо

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Ракурс

На Світлодарському напрямку у Донецькій області сили операції Об'єднаних сил (ООС) знищили дві БМП бойовиків, а також трьох представників незаконних формувань.

Про результат операції ООС повідомив 8 травня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), який виклав у мережу й відповідне відео.

Штефан розповів, що рішення про знешкодження ворожих машин ухвалили після провокативних обстрілів російсько-окупаційними військами українських підрозділів поблизу Світлодарська.

Адекватна відповідь противнику була застосована в районі їхнього укріпленого пункту. На відео видно, як боєприпаси, застосовані силами ООС, розриваються спочатку поблизу техніки ворога, а згодом в його окопах та бліндажах.

Результатом вогню, за даними розвідки, стало знищення двох БМП противника. Безповоротні втрати склали три особи, санітарні — одна особа, — прокоментував відео Штефан.

«Ракурс» повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив новим командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Він пройшов усі командні посади — від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ.