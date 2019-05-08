День победы на Светлодарском направлении: видео удара ООС по боевикам, фото — Корупция.Инфо

https://racurs.ua/n121695-den-pobedy-na-svetlodarskom-napravlenii-video-udara-oos-po-boevikam.html

Ракурс

На Светлодарском направлении в Донецкой области силы операции Объединенных сил (ООС) уничтожили две БМП боевиков, а также трех представителей незаконных формирований.

О результате операции ООС сообщил 8 мая офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), который выложил в сеть и соответствующее видео.

Штефан рассказал, что решение об обезвреживании вражеских машин приняли после провокационных обстрелов российско-оккупационными войсками украинских подразделений вблизи Светлодарска.

Адекватный ответ противнику был дан в районе их укрепленного пункта. На видео видно, как боеприпасы, применяемые силами ООС, разрываются сначала вблизи техники врага, а затем в его окопах и блиндажах.

В результате удара, по данным разведки, уничтожено две БМП противника. Безвозвратные потери составили три человека, санитарные — один боевик, — прокомментировал видео Штефан.

«Ракурс» сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности — от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.