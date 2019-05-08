Допрос Порошенко: Генпрокуратура и АП согласуют новую дату / Фото: Информатор

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Ракурс

Допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане должен состояться после того, как сегодня Администрация президента согласует со следователями Генпрокуратуры дату визита действующего главы в ГП.

После неявки на допрос со следователем связались представители Администрации президента и попросили о возможности допроса тогда, когда у Порошенко будет окно. Следователь согласился, и сегодня обещали позвонить и сообщить о таком окне, — сказал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишут УНН.

Вместе с тем, по словам Горбатюка, повторная неявка на допрос Порошенко грозит первому лицу государства штрафом до 7,6 тыс. грн.

Это статья 185−4 Кодекса об административных правонарушениях (злостное уклонение свидетеля) — наказывается штрафом от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан, в уголовном и административном законодательстве приравниваются к социальным льготам и в этом году составляют 960 грн, — отметил Горбатюк.

Таким образом, если Порошенко опять не явится на допрос в ГП, его могут заставить выплатить штраф от 2881 до 7684 грн.

Напомним, 6 мая «Ракурс» сообщал, что следователи вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 10.00 7 мая, но глава государства не появился. Предыдущий допрос Порошенко в деле Майдана состоялся в ноябре 2016 года и длился шесть часов.