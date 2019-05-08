Допит Порошенка: Генпрокуратура та АП узгодять нову дату / Фото: Інформатор

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Ракурс

Допит Петра Порошенка як свідка у справі про розстріли на Майдані повинен відбутися після того, як сьогодні Адміністрація президента погодить зі слідчими Генпрокуратури дату візиту чинного глави до ГП.

Після неявки на допит зі слідчим сконтактувалися представники Адміністрації президента і попросили про можливість допиту тоді, коли Порошенка є вікно. Слідчий погодив, і сьогодні обіцяли подзвонити і повідомити про таке вікно, — сказав начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, пишуть УНН.

Разом з тим, за словами Горбатюка, повторна неявка на допит Петра Порошенка загрожує першій особі держави штрафом до 7,6 тис. грн.

Це стаття 185−4 Кодексу про адміністративні правопорушення (злісне ухилення свідка) — карається штрафом від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які в кримінальному та адміністративному законодавстві прирівнюються до соціальної пільги, що цьогоріч становить 960 грн, — зазначив Горбатюк.

Таким чином, якщо Порошенко знову не прибуде на допит до ГП, його можуть змусити виплатити штраф від 2881 до 7684 грн.

Нагадаємо, 6 травня «Ракурс» повідомляв, що слідчі викликали Порошенка на допит як свідка на 10.00 7 травня, але глава держави не з’явився. Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся у листопаді 2016 року та тривав шість годин.