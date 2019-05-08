Макс Барських потрапив у ДТП у США. Фото: online.te.ua

https://racurs.ua/ua/n121693-maks-barskyh-potrapyv-u-dtp-u-ssha-foto.html

Ракурс

Макс Барських, відомий український співак, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Лос-Анджелесі (США).

Виконавець опублікував в Instagram фотографію свого розбитого автомобіля. Сам Микола Бортник (справжнє ім’я Макса Барських) не постраждав.

Також артист закликав усіх водіїв і пасажирів пристібатися під час дорожнього руху, оскільки це може врятувати їхні життя.

Колеги по шоу-бізнесу і шанувальники співака висловили йому слова підтримки і нагадали, що завжди потрібно бути обережним на дорозі, не перевищувати швидкості, використовувати ремінь безпеки і дотримуватися правил дорожнього руху.

Варто зазначити, що в країнах Європейського Союзу (ЄС) штраф за ігнорування ременів безпеки може сягати 140 євро. В Україні на даний момент водія можуть оштрафувати за таке порушення на 51 грн. Народні депутати у 2018 році планували збільшити покарання до 850 грн, але це питання так і не було підтримано. У квітні цього року у Верховній Раді запропонували підвищити ці штрафи вдесятеро — до 510 грн.

Нагадаємо, у вересні 2018 року народний артист України Іван Попович потрапив у жахливу ДТП і був госпіталізований.