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Ракурс
Макс Барських потрапив у ДТП у США. Фото: online.te.ua

Макс Барських потрапив у ДТП у США (ФОТО)

8 тра 2019, 13:50
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Макс Барських, відомий український співак, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Лос-Анджелесі (США).

Виконавець опублікував в Instagram фотографію свого розбитого автомобіля. Сам Микола Бортник (справжнє ім’я Макса Барських) не постраждав.

Також артист закликав усіх водіїв і пасажирів пристібатися під час дорожнього руху, оскільки це може врятувати їхні життя.

Макс Барських потрапив у ДТП у США. Фото: Instagram артиста

Колеги по шоу-бізнесу і шанувальники співака висловили йому слова підтримки і нагадали, що завжди потрібно бути обережним на дорозі, не перевищувати швидкості, використовувати ремінь безпеки і дотримуватися правил дорожнього руху.

Варто зазначити, що в країнах Європейського Союзу (ЄС) штраф за ігнорування ременів безпеки може сягати 140 євро. В Україні на даний момент водія можуть оштрафувати за таке порушення на 51 грн. Народні депутати у 2018 році планували збільшити покарання до 850 грн, але це питання так і не було підтримано. У квітні цього року у Верховній Раді запропонували підвищити ці штрафи вдесятеро — до 510 грн.

Нагадаємо, у вересні 2018 року народний артист України Іван Попович потрапив у жахливу ДТП і був госпіталізований.

Джерело: Ракурс


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