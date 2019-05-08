Макс Барських потрапив у ДТП у США (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121693-maks-barskyh-potrapyv-u-dtp-u-ssha-foto.htmlРакурс
Макс Барських, відомий український співак, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Лос-Анджелесі (США).
Виконавець опублікував в Instagram фотографію свого розбитого автомобіля. Сам Микола Бортник (справжнє ім’я Макса Барських) не постраждав.
Також артист закликав усіх водіїв і пасажирів пристібатися під час дорожнього руху, оскільки це може врятувати їхні життя.
Колеги по шоу-бізнесу і шанувальники співака висловили йому слова підтримки і нагадали, що завжди потрібно бути обережним на дорозі, не перевищувати швидкості, використовувати ремінь безпеки і дотримуватися правил дорожнього руху.
Варто зазначити, що в країнах Європейського Союзу (ЄС) штраф за ігнорування ременів безпеки може сягати 140 євро. В Україні на даний момент водія можуть оштрафувати за таке порушення на 51 грн. Народні депутати у 2018 році планували збільшити покарання до 850 грн, але це питання так і не було підтримано. У квітні цього року у Верховній Раді запропонували підвищити ці штрафи вдесятеро — до 510 грн.
Нагадаємо, у вересні 2018 року народний артист України Іван Попович потрапив у жахливу ДТП і був госпіталізований.