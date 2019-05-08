Макс Барских попал в ДТП в США. Фото: online.te.ua

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Ракурс

Макс Барских, известный украинский певец, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Лос-Анджелесе (США).

Исполнитель опубликовал в Instagram фотографию своего разбитого автомобиля. Сам Николай Бортник (настоящее имя Макса Барских) не пострадал.

Также артист призвал всех водителей и пассажиров пристегиваться во время дорожного движения, поскольку это может спасти их жизни.

Коллеги по шоу-бизнесу и подписчики певца выразили ему слова поддержки и напомнили, что всегда нужно быть предельно осторожным на дороге, не превышать скорость, пристегивать ремень безопасности и придерживаться правил дорожного движения.

Стоит отметить, что в странах Европейского Союза (ЕС) штраф за игнорирования ремней безопасности может достигать 140 евро. В Украине на данный момент водителя могут оштрафовать за такое нарушение на 51 грн. Народные депутаты в 2018 году планировали увеличить наказание до 850 грн, но этот вопрос так и не был поддержан. В апреле этого года в Верховной Раде предложили повысить эти штрафы в 10 раз — до 510 грн.

Напомним, осенью прошлого года народный артист Украины Иван Попович попал в жуткое ДТП и был госпитализирован.