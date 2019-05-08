Геннадій Зубко, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/ua/n121692-u-suspilstvi-ie-zapyt-na-novi-oblychchya-zubko-proponuie-dozvolyty-poiednuvaty-posady-miskyh.html

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Віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пропонує дозволити поєднувати посади міських голів і народних депутатів.

Про це Зубко заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

На думку Зубка, Україні потрібно перейняти досвід західних країн, таких як Франція, де міський голова може поєднувати свою роботу з обов’язками народного депутата.

За його словами, сьогодні у суспільстві є запит на «нові обличчя» в політиці. Зубко вважає, що суспільство потребує людей з переліком успішних реалізованих проектів, а не лише експертів чи представників політсил, як це відбувалося раніше.

Децентралізація виявляє цю майбутню еліту України, яка зараз ефективно працює у місцевому самоврядуванні і яка може ефективно себе проявити на центральному рівні, у парламенті, — наголошує віце-прем'єр.

Віце-прем'єр вважає, що досвід котрий отримують голови об'єднаних територіальних громад та мери міст, дозволятиме їм досягати успіху й на центральному рівні.

За словами Зубка, наразі в Україні працюють 888 управлінських команд.

Серед них обов’язково є ті люди, які можуть гідно працювати на рівні центральних органів влади, — резюмував Зубко.

Нагадаємо, нещодавні соцопитування показують, що до парламенту на осінніх виборах народних депутатів можуть потрапити чотири партії — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — «За Життя», «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та «Батьківщина».