Геннадий Зубко, фото: «Фокус.ua»

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Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предлагает разрешить совмещать должности городских голов и народных депутатов.

Об этом Зубко заявил в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Зубко, Украине нужно перенять опыт западных стран, таких как Франция, где городской голова может сочетать свою работу с обязанностями народного депутата.

По его словам, сегодня в обществе есть запрос на «новые лица» в политике, на людей с перечнем успешных реализованных проектов, а не только экспертов или представителей политсил.

Децентрализация обнаруживает эту будущую элиту Украины, которая сейчас эффективно работает в местном самоуправлении и которая может эффективно себя проявить на центральном уровне, в парламенте, — отмечает вице-премьер.

Вице-премьер считает, что опыт который получают председателя объединенных территориальных общин и мэры городов, позволит им достигать успеха и на центральном уровне.

По словам Зубко, сейчас в Украине работают 888 управленческих команд.

Среди них обязательно есть те люди, которые могут достойно работать на уровне центральных органов власти, — резюмировал Зубко.

Напомним, недавние соцопросы показывают, что в парламент на осенних выборах народных депутатов могут попасть четыре партии — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Батькивщина».