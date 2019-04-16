Стало известно, какие партии могут попасть в парламент. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Если бы выборы в парламент состоялись в середине апреля, то в новый состав Верховной Рады вошли бы представители четырех партий.

Большинство опрашиваемых украинцев отдали бы свои голоса за партию «Слуга народа». За эту политическую силу проголосовали бы 12,4% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля, что обнародованные 16 апреля на сайте института.

На втором месте политическая сила «Оппозиционная платформа — «За Жизнь». За нее на выборах в парламент проголосовали бы 7,5% граждан. Еще 6,6% опрошенных хотят видеть в парламенте «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а 5,8% респондентов поддерживают «Всеукраинское объединение «Батькивщина». Не определились за кого голосовать 42,9% опрошенных.

Согласно опроса, не смогли бы набрать необходимое количество голосов на выборах новой Верховной Рады партии «Гражданская позиция», «Сила и Честь», Радикальная партия Олега Ляшко, «Всеукраинское объединение «Свобода», «Оппозиционный блок», «Блок Святослава Вакарчука», «Объединение «Самопомощь», «Наши» и УКРОП. Эти политические силы не могли бы преодолеть барьер в 5%.

Еще 5,1% решили не принимать участия голосовании в Верховную Раду, а 3,1% отказались отвечать на вопросы.

Напомним, последние социологические рейтинги свидетельствуют, что Владимир Зеленский по-прежнему сохраняет лидерство в гонках за президентское кресло. Разрыв в рейтинге между ним и действующим президентом Петром Порошенко составляет более 30%. Среди всех опрошенных украинцев Зеленского планируют поддержать 48,4%, тогда как Порошенко — лишь 17%.