Стало відомо, які партії можуть потрапити в парламент. Фото: 112 Україна

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Якби вибори до парламенту відбулися у середині квітня, то до нового складу Верховної Ради увійшли б представники чотирьох партій.

Більшість опитуваних українців віддали б свої голоси за партію «Слуга народу». За цю політичну силу проголосували б 12,4% респондентів. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 по 14 квітня, які оприлюднені 16 квітня на сайті інституту.

На другому місці політична сила «Опозиційна платформа — «За Життя». За неї на виборах до парламенту проголосували б 7,5% громадян. Ще 6,6% опитаних хочуть бачити в парламенті «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а 5,8% респондентів підтримують «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Не визначилися за кого голосувати 42,9% опитаних.

Згідно опитування, не змогли б набрати необхідну кількість голосів на виборах нової Верховної Ради партії «Громадянська позиція», «Сила і Честь», Радикальна партія Олега Ляшка, «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Опозиційний блок», «Блок Святослава Вакарчука», «Об'єднання «Самопоміч», «Наші» та УКРОП. Ці політичні сили не могли б подолати бар'єр у 5%.

Ще 5,1% вирішили не брати участі голосуванні до Верховної Ради, а 3,1% відмовилися відповідати на запитання.

Нагадаємо, останні соціологічні рейтинги свідчать, що Володимир Зеленський, як і раніше, зберігає лідерство в перегонах за президентське крісло. Розрив у рейтингу між ним та чинним президентом Петром Порошенком становить понад 30%. Серед усіх опитаних українців Зеленського планують підтримати 48,4%, тоді як Порошенка — лише 17%.