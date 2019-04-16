Кияни почали кликати «муніципальну няню» у 10 разів частіше

https://racurs.ua/ua/n120814-kyyany-pochaly-klykaty-municypalnu-nyanu-u-10-raziv-chastishe-dokument.html

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Кількість звернень щодо виплати компенсації витрат на оплату послуг няні у Києві збільшилася у 10 разів. Працюючі батьки можуть найняти няню для догляду за дитиною, а держава компенсує частину її зарплати.

Якщо на початку березня цього року до відповідних органів влади столиці звернулося тільки 39 осіб, то станом на 10 квітня заяву на компенсацію написали 397 мешканців Києва, повідомляють 16 квітня «Українські Новини» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

У відповіді міністерства на запит агентства не уточнюється, чи виплачували комусь таку компенсацію.

Натомість відзначено, що органи влади «доопрацьовують функціонал програмного комплексу АСОПД-СОЦ», який покликаний розраховувати і проводити відповідні виплати послуги «муніципальна няня».

Уряд у 2018 році запровадив компенсацію сім’ям витрат на послуги няні по догляду за дітьми до трьох років. Розмір виплат дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму для дітей до шести років (наразі — 1 тис. 626 грн). У зв’язку з нововведенням декретну відпустку по догляду за дитиною скасовувати не будуть.