Киевляне начали звать «муниципальную няню» в 10 раз чаще

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Количество обращений относительно выплаты компенсации расходов на оплату услуг няни в Киеве увеличилась в 10 раз. Работающие родители могут нанять няню для ухода за ребенком, а государство компенсирует часть ее зарплаты.

Если в начале марта этого года в соответствующие органы власти столицы обратились только 39 человек, то по состоянию на 10 апреля заявления на компенсацию написали 397 жителей Киева, сообщают 16 апреля «Українські Новини» со ссылкой на Министерство социальной политики.

В ответе министерства на запрос агентства не уточняется, выплачивалась ли кому-то такая ​​компенсация.

Одновременно отмечено, что органы власти «дорабатывают функционал программного комплекса АСОПД-СОЦ», который призван рассчитывать и проводить соответствующие выплаты услуги «муниципальная няня».

Правительство в 2018 году задекларировало компенсацию семьям расходов на услуги няни по уходу за детьми до трех лет. Размер выплат равен минимальному прожиточному минимуму для детей до шести ет (1 тыс. 626 грн). В связи с нововведением декретный отпуск по уходу за ребенком отменять не будут.