Газ подешевшає — уряд узгодив постанови, які регулюють ціну палива, фото — Дзеркало тижня

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Ракурс

Уряд узгодив власні постанови, які регулюють ціну на природний газ, й усунув протиріччя, відповідно до якого два різних нормативних акти могли встановлювати різну ціну на газ. Ціна на газ у травні для населення все-таки складе 8 тис. 247 грн за 1 тис. куб. м.

Таке рішення 8 травня було ухвалене на засіданні уряду, повідомляє сайт Кабміну.

Зокрема, уряд змінив постанови від 3 квітня 2019 року № 293 та № 867 від 19 жовтня 2018 року і надав можливість НАК «Нафтогаз України» знизити ціни на газ для населення.

Наприкінці зими ціна на газ на світових ринках різко впала, тому при застосуванні постановою № 867 формули ціноутворення населенню довелося б платити за газ навіть більше, ніж промисловим споживачам.

Ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складуть 8 тис. 247 грн за 1 тис. куб. м. Якщо нарахування за газ будуть іншими, в уряді закликали громадян скаржитися на гарячу лінію 15−45.

Ціни на газ для промислових і побутових споживачів на підставі постанови Кабміну № 867 щодо спеціальних зобов’язань будуть вважатися гранично максимальними при ціноутворенні до кінця 2019 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що НАК «Нафтогаз» і Кабінет міністрів порозумілися щодо механізму зниження ціни на газ для населення, яке мало відбутися з 1 травня. Нова ціна «блакитного палива» — 8 тис. 247 грн за 1 тис. куб. м (8,25 грн за кубометр). Раніше кубометр газу коштував для побутових споживачів 8,55 грн.