Газ подешевеет — правительство согласовало постановления, регулирующие цену топлива, фото — Зеркало недели

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Ракурс

Правительство согласовало собственные постановления, регулирующие цену на природный газ, и устранило противоречие, согласно которому два различных нормативных актах могли устанавливать различную цену на газ. Цена на газ в мае для населения все-таки составит 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м.

Такое решение 8 мая было принято на заседании правительства, сообщает сайт Кабмина.

В частности, правительство изменило постановления от 3 апреля 2019 года № 293 и № 867 от 19 октября 2018 года и предоставило возможность НАК «Нафтогаз Украины» снизить цены на газ для населения.

В конце зимы цена на газ на мировых рынках резко упала, поэтому при применении постановлением № 867 формулы ценообразования населению пришлось бы платить за газ даже больше, чем промышленным потребителям.

Цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м. Если начисления за газ будут иными, в правительстве призвали граждан жаловаться на горячую линию 15−45.

Цены на газ для промышленных и бытовых потребителей на основании постановления Кабмина № 867 о специальных обязательствах будут считаться предельно максимальными при ценообразовании до конца 2019 года.

Ранее «Ракурс» сообщал, что НАК «Нафтогаз» и Кабинет министров достигли взаимопонимания относительно механизма снижения цены на газ для населения, которое должно было состояться с 1 мая. Новая цена «голубого топлива» — 8 тыс. 247 грн за 1 тыс. куб. м (8,25 грн за кубометр). Ранее кубометр газа стоил для бытовых потребителей 8,55 грн.