День памяти и примирения 8 мая в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны, фото - Твиттер П.Порошенко

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Сегодня, 8 мая, в Украине вспоминают жертв Второй мировой войны и отмечают День памяти и примирения. Его провозгласила ООН в 2004 году. В резолюции ООН государствам-членам организации и частным лицам предлагается отмечать этот день как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

В Украине памятную дату официально утвердили 9 апреля 2015 года. Верховная Рада в рамках реализации политики декоммунизации одновременно приняла другое название традиционного для советской эпохи Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Теперь 9 мая отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этой войне погибло 65 млн человек, из них примерно 8 млн украинцев. В память о них на одежду цепляют цветок мака.

Исторический контекст Дня памяти и примирения связан с событиями капитуляции Германии в мае 1945 года. 7 мая союзники и представители немецкого командования в Реймсе подписали Акт военной капитуляции Германии. Он вступил в силу 8 мая в 23.01. Именно тогда в большинстве стран мира начали праздновать победу над Гитлером. Сталин решил оформить победу отдельно и по требованию Кремля 8 мая 1945 года в 22.43 по среднеевропейскому времени подписали еще один акт о капитуляции Германии.

Официально победа над нацизмом отмечается в Европе 8 мая. Сегодня вечером, в 22.45, президент Украины Петр Порошенко примет участие в акции «Первая минута мира». Она состоится в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

В Национальной полиции Украины накануне заявили, что участие в массовых мероприятиях 8−9 мая планируют принять около 220 тыс. человек. Полиция Киева готовится к двум датам — 8 мая (День памяти и примирения) и 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне). На эти даты в столице заявлено проведение нескольких акций. Кроме официальных мероприятий, состоится и марш «Бессмертный полк».