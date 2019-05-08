Степан Полторак, фото: Министерство обороны Украины

https://racurs.ua/n121675-poltorak-podpisal-prikaz-ob-uvelichenii-denejnyh-voznagrajdeniy-za-uchastie-v-oos.html

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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении размера денежных вознаграждений за участие в операции Объединенных сил (ООС).

Вознаграждения вырастут с 1 мая этого года, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На 5 тыс. грн больше будут получать военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения, на 1 тыс. грн — военные в других районах ООС.

В результате минимальное денежное обеспечение военнослужащих-контрактников на первой линии в ООС достигнет 27,3 тыс. грн, в других районах ООС — 16,8 тыс. грн.

Командир взвода на первой линии будет получать от 31,1 тыс. грн, в других районах ООС — от 20,6 тыс. грн, командир батальона — от 35,5 тыс. грн на первой линии и от 25 тыс. грн в других районах.

Командир бригады на линии боевого соприкосновения будет получать не менее 42 тыс. грн, в других районах ООС — 31,5 тыс. грн.

Подчеркивается, что соответствующие средства были запланированы в госбюджете на 2019 год и не потребуют перераспределения с других статей расходов.

Напомним, о росте доплат военным в ООС действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита в город Авдеевка Донецкой области 6 мая. По его словам, в результате украинские военнослужащие будут получать почти 1 тыс. грн в день.