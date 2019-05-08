Чудо на «Энфилде»: как объясняют феноменальную победу «Ливерпуля» над «Барселоной», фото — Ливерпуль

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Ракурс

Английский «Ливерпуль» во второй раз подряд сыграет в финальном матче Лиги чемпионов. Это стало известно после вчерашнего ответного матча полуфинала самого престижного футбольного клубного турнира мира. Британцы отыграли три гола, пропущенные от «Барселоны» неделю назад, и победили 4:0.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил второй шанс за два года выиграть Лигу чемпионов. Немецкий наставник был шокирован подобным успехом подопечных.

Перед матчем я сказал ребятам, что это невозможно, но поскольку это играли ОНИ, то шанс был. Я наблюдал очень много матчей в своей жизни, но эта игра особенная. Не помню ни одной подобной в жизни. Как мы это сделали?, — приводит слова Клоппа после матча официальный сайт «Ливерпуля».

Он назвал победу на «Энфилд Роуд» сочетанием фантастической команды и невероятной атмосферы.

Потрясающая публика, я могу это описать только «большим красным сердцем». Эти ребята — какие-то чертовы монстры, я говорю об игроках, — заявил Клопп.

«Ливерпуль» победил «Барселону» без двух ведущих игроков — травмированных Салаха и Фирминьо. Именно это подчеркивает мировая пресса, комментируя вчерашний исторический матч в футбольной истории.

После финального свистка весь стадион приветствовал свою команду, а игроки спели вместе с фанатами клубный гимн «You Never Walk Alone».

Второй участник финала, который состоится 1 июня в Мадриде, определится сегодня в Амстердаме, где встретятся местный «Аякс» и «Тоттенхэм».