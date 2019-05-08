Украину избрали в состав двух комиссий ООН

https://racurs.ua/n121673-ukrainu-izbrali-v-sostav-dvuh-komissiy-oon.html

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Украину вчера избрали в состав двух комиссий Организации Объединенных Наций (ООН).

В состав Комиссии по народонаселению и развитию наше государство будет входить в период 2020—2024 годов, в состав Комиссии по наркотическим средствам — с 2020 по 2023 годы. Об этом в своем Твиттере сообщило Постоянное представительство Украины при ООН.

Комиссия по народонаселению и развитию входит в перечень функциональных комиссий Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС ООН). С момента образования в 1946 году она имела название «Комиссия по народонаселению», которое в декабре 1994 года было изменено на современный вариант. Деятельность этой комиссии направлена на выполнение Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. Всего в ее состав входят представители 47-ми государств, избираемых на четырехлетний период. Заседание комиссии проходят раз в год.

Комиссия ООН по наркотическим средствам занимается борьбой с распространением наркотиков и сопутствующими преступлениями. Штаб-квартира Управления ООН по наркотикам и преступности расположена в Вене.

Напомним, в недавно обнародованном ООН рейтинге самых счастливых стран мира Украина расположилась ближе к концу, заняв 138-е место. Жители соседних с Украиной стран чувствуют себя значительно счастливее, в частности, Россия заняла в этом списке 59-е место. Всего в рейтинге 156 стран.