З 2020 року Україна увійде до складу двох комісій ООН, фото: Pinterest

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Україну вчора обрали до складу двох комісій Організації Об'єднаних Націй (ООН).

До складу Комісії з народонаселення та розвитку наша держава входитиме в період 2020−2024 років, до складу Комісії з наркотичних засобів — з 2020 по 2023 роки. Про це у своєму Твіттері повідомило Постійне представництво України при ООН.

Комісія з народонаселення та розвитку входить до переліку функціональних комісій Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР ООН). З часу утворення у 1946 році вона мала назву «Комісія з народонаселення», яку в грудні 1994 року була змінено на сучасний варіант. Діяльність цієї комісії спрямована на виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку. Всього до її складу входять представники 47-ми держав, котрі обираються на чотирирічний період. Засідання комісії відбуваються раз на рік.

Комісія ООН з наркотичних засобів займається боротьбою з поширенням наркотиків та супутніми злочинами. Штаб-квартира Управління ООН з наркотиків і злочинності розташована у Відні.

Нагадаємо, у нещодавно оприлюдненому ООН рейтингу найщасливіших країн світу Україна розташувалася ближче до кінця, посівши 138-е місце. Жителі сусідніх з Україною країн почувають себе значно щасливіше, зокрема, Росія посіла в цьому переліку 59-е місце. Всього в рейтингу 156 країн.