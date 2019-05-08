Олександр Урбанський, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n121672-deputata-z-bpp-poranyly-vnaslidok-strilyanyny-v-odeskiy-oblasti.html

Ракурс

Народного депутата з фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександра Урбанського поранили під час стрілянини в Одеській області.

Інцидент стався неподалік від Одеси в курортному селі Санжейка Овідіопольського району в приміщенні готелю «Хутірок у Зіни», який належить колишньому очільнику Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимиру Зінченку. Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на брата народного обранця Анатолія Урбанського.

За його словами, напад не пов’язаний з парламентською діяльністю депутата

Брат заступився за свою дружину, до якої з образами почав приставати директор приватного готелю, — розповів Анатолій Урбанський.

Зазначається, що до цього закладу депутат прибув на запрошення друзів.

Постріл в Урбанського було здійснено з травматичної зброї. Куля влучила в ногу, є проникаюче поранення.

Наразі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

За інформацією видання «Страна», інцидент стався вчора приблизно о 21.20. Особа, котра стріляла в народного депутата, перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Сам народний обранець був тверезим. Всього було здійснено два постріли. У селі Санжейка в сімейства Урбанських є дача.

Нагадаємо, у червні 2016 року народний депутат із «Народного фронту» Ігор Лапін повідомив, що в нього в дворі будинку в Луцьку стріляли особи кавказької зовнішності.