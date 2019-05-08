Александр Урбанский, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n121672-deputata-iz-bpp-ranili-v-rezultate-strelby-v-odesskoy-oblasti.html

Ракурс

Народного депутата из фракции «Блока Петра Порошенко» Александра Урбанского ранили во время стрельбы в Одесской области.

Инцидент произошел возле Одессы в курортном селе Санжейка Овидиопольского района в помещении гостиницы «Хутирок у Зины», которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на брата народного избранника Анатолия Урбанского.

По его словам, нападение не связано с парламентской деятельностью депутата

Брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля, — рассказал Анатолий Урбанский.

Отмечается, что в это заведение депутат прибыл по приглашению друзей.

Выстрел в Урбанского был осуществлен из травматического оружия. Пуля попала в ногу, есть проникающее ранение.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

По информации издания «Страна», инцидент произошел вчера примерно в 21.20. Лицо, стрелявшее в народного депутата, находилось в состоянии алкогольного опьянения. Сам народный избранник был трезв. Всего было совершено два выстрела. В селе Санжейка у семейства Урбанских есть дача.

Напомним, в июне 2016 года народный депутат из «Народного фронта» Игорь Лапин сообщил, что в него во дворе дома в Луцке стреляли лица кавказской внешности.