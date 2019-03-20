Самые счастливые страны мира: стало известно, какое место занимает Украина в рейтинге ООН

Самой счастливой страной мира признана Финляндия

https://racurs.ua/n119634-samye-schastlivye-strany-mira-stalo-izvestno-kakoe-mesto-zanimaet-ukraina-v-reytinge-oon.html

Ракурс

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира.

Украина в нем расположена ближе к концу списка — на 138-м месте из 156-ти (4,10 балла), между Суданом и Того (4,139 и 3,999 балла соответственно).

Возглавляет рейтинг Финляндия, у которой 7,63 балла. Второе место у Норвегии (7,59), третье — у Дании (7,55).

Что касается соседей Украины, то их жители чувствуют себя значительно счастливее. Россия расположилась на 59-м месте (5,81), Беларусь — на 73-м (5,48), Словакия — на 39-м (6,173), Польша на 42-м (6,123), Молдова на 67-м (5,64), Румыния на 52-м (5,945), Венгрия на 69-м (5,62).

На последних местах расположились Южный Судан (3,254 балла), Центральноафриканская Республика (3,083) и Бурунди (2,905).

При составлении этого рейтинга учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, свобода и коррупция в плане влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего рассчитывается средний балл для страны.

28 июня 2012 года ООН по инициативе королевства Бутан провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

Напомним, в недавнем рейтинге стран по уровню здоровья населения Украина заняла 93-е место.