Рыбу-луну выбросило на пляж в Австралии. Фото: Каталог файлів - national geographic - uCoz

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Ракурс

Крупную рыбу-луну выбросило на пляж в Южной Австралии вблизи устья реки Мюррей.

Местные жители, которые заметили большой неизвестный объект, сначала подумали, что это остатки судна, потерпевшего кораблекрушение, сообщает Guardian.

Впрочем, оказалось, что на берег выбросило большую рыбу-луну. На самом деле она была средних размеров по сравнению с другими представителями своего вида, но визуально казалась больше из-за налипшего на ней песка.

По словам сотрудника Южноавстралийского музея Ральфа Фостера, рыба-луна не обитает в этой местности. Обычно она водятся в океанических водах, где питается медузами.

На данный момент вид рыбы-луны не полностью изучен, последний подвид этих рыб был обнаружен только два года назад. При этом известно, что в случае столкновения с рыбой-луной яхты могут получать сильные повреждения.

Напомним, ранее на пляж американского округа Санта-Барбара выбросило большую рыбу-афериста. Ее впервые обнаружили в северном полушарии.