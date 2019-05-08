Диво на «Енфілді»: як пояснюють феноменальну перемогу «Ліверпуля» над «Барселоною», фото — Ліверпуль

https://racurs.ua/ua/n121674-dyvo-na-enfildi-yak-poyasnuut-fenomenalnu-peremogu-liverpulya-nad-barselonou-foto-video.html

Ракурс

Англійський «Ліверпуль» вдруге поспіль зіграє у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Це стало відомо після учорашнього матчу-відповіді півфіналу найпрестижнішого футбольного клубного турніру світу. Британці відіграли три голи, пропущені від «Барселони» тиждень тому, і перемогли 4:0.

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп отримав другий шанс за два роки виграти Лігу чемпіонів. Німецький наставник був шокований подібним успіхом підопічних.

Перед матчем я сказав хлопцям, що це неможливо, але оскільки це грали ВОНИ, то шанс був. Я спостерігав дуже багато матчів в своєму житті, але ця гра особлива. Не пам’ятаю жодної подібної в житті. Як ми це зробили?, — наводить слова Клоппа після матчу офіційний сайт «Ліверпуля».

Він назвав перемоги на «Енфілд Роуд» поєднанням фантастичною команди і неймовірної атмосфери.

Приголомшлива публіка, я можу це описати лише «великим червоним серцем». Ці хлопці — якісь чортові монстри, я говорю про гравців, — заявив Клопп.

«Ліверпуль» здолав «Барселону» без двох провідних гравців — травмованих Салаха та Фірміньо. Саме на цьому наголошує світова преса, коментуючи вчорашній історичний матч у футбольній історії.

Після фінального свистка увесь стадіон вітав свою команду, а гравці заспівали разом із фанатами клубний гімн «You Never Walk Alone».

Другий учасник фіналу, який відбудеться 1 червня в Мадриді, визначиться сьогодні в Амстердамі, де зустрінуться місцевий «Аякс» і «Тоттенхем».