Степан Полторак, фото: Міністерство оборони України

https://racurs.ua/ua/n121675-poltorak-pidpysav-nakaz-pro-zbilshennya-groshovyh-vynagorod-za-uchast-v-oos.html

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Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про збільшення розміру грошових винагород за участь в операції Об'єднаних сил (ООС).

Винагороди зростуть з 1 травня цього року, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

На 5 тис. грн більше отримуватимуть військовослужбовці, котрі перебувають на лінії бойового зіткнення, на 1 тис. грн — військові в інших районах ООС.

В результаті мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців-контрактників на першій лінії в ООС досягне 27,3 тис. грн, в інших районах ООС — 16,8 тис. грн.

Командир взводу на першій лінії отримуватиме від 31,1 тис. грн, в інших районах ООС — від 20,6 тис. грн, командир батальйону — від 35,5 тис. грн на першій лінії та від 25 тис. грн в інших районах.

Командир бригади на лінії бойового зіткнення отримуватиме щонайменше 42 тис. грн, в інших районах ООС — 31,5 тис. грн.

Зазначається, що відповідні кошти були заплановані в Держбюджеті на 2019 рік й не потребуватимуть перерозподілу з інших статей видатків.

Нагадаємо, про зростання доплат військовим в ООС чинний президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до міста Авдіївка Донецької області 6 травня. За його словами, в результаті українські військові отримуватимуть майже 1 тис. грн в день.