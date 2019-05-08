День пам’яті та примирення: 8 травня в Україні згадують жертв Другої світової війни, фото — Твіттер П.Порошенка

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Сьогодні, 8 травня, в Україні згадують жертв Другої світової війни і відзначають День пам’яті та примирення. Його проголосила ООН у 2004 році. В резолюції ООН державам-членам організації та приватним особам пропонується відзначати цей день як День пам’яті усіх жертв Другої світової війни.

В Україні пам’ятну дату офіційно затвердили 9 квітня 2015 року. Верховна Рада в рамках реалізації політики декомунізації одночасно ухвалила іншу назву традиційного для радянської доби Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років. Тепер 9 травня відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У цій війні загинуло 65 млн осіб, з них приблизно 8 млн — українців. У память про них на одяг чіпляють квітку маку.

Історичний контекст Дня пам’яті та примирення пов’язаний із подіями капітуляції Німеччини у травні 1945 року. 7 травня союзники та представники німецького командування у Реймсі підписали Акт воєнної капітуляції Німеччини. Він набув чинності 8 травня о 23.01. Саме тоді в більшості країн світу почали святкувати перемогу над Гітлером. Сталін вирішив оформити перемогу окремо й на вимогу Кремля 8 травня 1945 року о 22.43 за середньоєвропейським часом підписали ще один акт про капітуляцію Німеччини.

Офіційно перемога над нацизмом відзначається у Європі 8 травня. Сьогодні увечері, о 22.45, президент України Петро Порошенко візьме участь в акції «Перша хвилина миру». Вона відбудеться у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

У Національній поліції України напередодні заявили, що участь у масових заходах 8−9 травня планують взяти майже 220 тис. осіб. Поліція Києва готується до відзначення двох дат — 8 травня (День пам’яті та примирення) і 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). На ці дати в столиці заявлено проведення кількох акцій. Крім офіційних заходів, відбудеться й марш «Безсмертний полк».