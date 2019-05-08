Парад 9 травня в РФ замість ветеранів війни збере людей 60-річного віку / Фото: cdn.trinixy.ru

https://racurs.ua/ua/n121699-na-paradi-9-travnya-v-rosiyi-roli-litnih-veteraniv-viyny-gratymut-ludy-60-richnogo-viku-istoryk.html

Ракурс

На парад 9 травня у Москві виходитимуть люди 60-річного віку, які «гратимуть ролі» 92-річних ветеранів Другої світової війни. Про це в телеефірі розповів історик Олександр Палій.

Що стосується реальних ветеранів… Зараз від війни і її закінчення минуло понад 70 років. Приплюсуйте 18 років. Скільком ветеранам зараз 92 роки? Хто з них зможе вийти і хто з них захоче вийти? — нагадав Палій, пише «Прямий».

За словами історика, 9 травня в Москві багато людей 60-річного віку зображуватимуть з себе 92-річних.

Нагадаємо, що 8 та 9 травня в Україні і у всьому світі відзначаються Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.

Водночас сьогодні на сайті Кремля з’явилося привітання президента РФ Володимира Путіна українців з Днем перемоги. У своєму зверненні очільник країни-агресора вирішив нагадати громадянам України про «події спільної історії, батьківські й дідівські традиції братської дружби, взаємодопомоги», та закликав протидіяти «спробам відродження фашистської ідеології».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 8 травня в Україні згадують жертв Другої світової війни і відзначають День пам’яті та примирення. Його проголосила ООН у 2004 році. В резолюції ООН державам-членам організації та приватним особам пропонується відзначати цей день як День пам’яті усіх жертв Другої світової війни.

В Україні пам’ятну дату офіційно затвердили 9 квітня 2015 року. Верховна Рада в рамках реалізації політики декомунізації одночасно ухвалила іншу назву традиційного для радянської доби Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років. Тепер 9 травня відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.