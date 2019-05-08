Нічні вовки у Чехії: байкерів Путіна зустріли банером про Гітлера і Сталіна / Фото: reflex.cz

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«Нічні вовки» — учасники пропутінського клубу російських байкерів — цього тижня здійснили пропагандистську поїздку до Праги. За повідомленнями ЗМІ, вони нібито планували відвідати Ольшанський цвинтар і вшанувати пам’ять радянських солдатів, які загинули у часи Другої світової війни.

Разом з тим мешканці чеських міст вийшли на демонстрацію проти прибуття росіян. Скандальний байкерський клуб РФ, поїздки у країни Європи якого називають провокаційними, у столиці Чехії зустріли банером «Гітлер і Сталін розпочали Другу світову війну», пише видання reflex.cz.

Зокрема, банер з написом про винуватців війни Гітлера-Сталіна з’явився на одному з мостів над автомагістраллю D1. Таким чином активісти вирішили нагадати байкерам Путіна про пакт Ріббентропа-Молотова, згідно з яким нацисти разом з СРСР поділили Польщу, а Німеччина визнала інтереси Сталіна у Латвії, Естонії, на сході Польщі, Фінляндії та Бессарабії.

Загалом до Чехії 6 травня прибуло приблизно 80 мотоциклів і кілька легкових автомобілів, на яких були встановлені російські, радянські і чеські прапори, а також прапори терористів ОРДЛО, — зазначає видання.

Нагадаємо, байкери-пропагандисти впродовж кількох років організовують поїздки до Берліна, нібито щоб відзначити річницю закінчення Другої світової війни. Деякі країни вважають ці експедиції провокацією і оцінюють їх як загрозу безпеці.