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Замах на нардепа Урбанського, фото — "Інтерфакс-Україна"

Замах на нардепа: для стрільця, який травмував депутата Урбанського під Одесою, проситимуть арешт (ФОТО)

8 тра 2019, 16:43
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Для чоловіка, який стріляв у народного депутата Олександра Урбанського під Одесою, слідчий проситиме у суду арешт.

Про це повідомляє УНН з посиланням на радника начальника управління національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка.

Він повідомив, що слідчий клопотатиме про запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 діб. Вдома у затриманого знайшли декілька одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.

Замах на нардепа Урбанського

Замах на нардепа Урбанського

Конфлікт стався увечері 7 травня в селі Санжейка Овідіопольського району Одеської області у готелі «Хуторок у Зіни». Він належить колишньому очільнику Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимиру Зінченку.

Брат депутата Анатолій Урбанський заявив, що напад не пов’язаний з парламентською діяльністю. Урбанський заступився за свою дружину, яку ображав директор приватного готелю. Нардеп перебував у готелі на запрошення друзів.

Директор закладу прострілив ногу Урбанського з травматичної зброї, депутат отримав проникаюче поранення.

Стрільця затримано, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.


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