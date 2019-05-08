Погода в Україні 9 травня: українців попереджають про заморозки. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 9 травня в Україні буде дощовою в більшості областей, крім західних і частині центральних регіонів. Метеорологічні попередження по всій території країни. У західних областях і в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту.

Вітер очікується північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 9 травня очікується сонячна з мінливою хмарністю. Температура вночі 5−7° тепла, вдень 14−16° тепла.

У Львові в найближчу добу прогнозують хмарну погоду з проясненням і сонцем. Вночі температура повітря 3−5° тепла, вдень 16−18° тепла.

В Одесі завтра прогнозують сильні опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі 6−8° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 15−17° вище нуля.

У Дніпрі 9 травня сильні дощі прогнозують синоптики. Вночі температура повітря становитиме 7−9 градусів вище нуля, вдень очікується 17−19° тепла.

У Харкові в найближчу добу обіцяють дощі. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 19−21° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра опади не очікуються. Температура повітря вночі 2−4 тепла, вдень 14−16° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 травня буде відносно спокійна. До полудня очікуються хвилювання, які потім припиняться до 18.00.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в деяких областях України очікуються грози.