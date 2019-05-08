Погода в Украине 9 мая: украинцев предупреждают о заморозках. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода 9 мая в Украине будет дождливой в большинстве областей, кроме западных и части центральных регионов. Метеорологические предупреждения по всей территории страны. В западных областях и в Карпатах возможны заморозки на поверхности грунта.

Ветер ожидается северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 мая ожидается солнечная с переменной облачностью. Температура ночью 5−7° тепла, днем 14−16° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки прогнозируют облачную погоду с прояснением и солнцем. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе завтра прогнозируют сильные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, днем столбики термометров покажут 15−17° выше нуля.

В Днепре 9 мая сильные дожди прогнозируют синоптики. Ночью температура воздуха составит 7−9 градусов выше нуля, днем ожидается 17−19° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки обещают дожди. Температура ночью 12−14° тепла, днем 19−21° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью 2−4 тепла, днем 14−16° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 мая будет относительно спокойная. До полудня ожидаются волнения, которые затем прекратятся до 18.00.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в некоторых областях Украины ожидаются грозы.