В Киеве завтра будут чествовать День победы над нацизмом во Второй мировой войне, фото: «Земля Бердичівська»

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В Киеве во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, будет ограничено движение рядом улиц, расположенных возле Парка Вечной Славы.

Также будут внесены изменения в движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 5.00 будет перекрыто движение транспорта на:

улице Михаила Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной)

переулке Инженерном;

улице Московской (от Кловского спуска к площади Арсенальной)

улицы Ивана Мазепы (от площади Арсенальной к улице Лаврской)

переулке Бутышив;

улице Михаила Омельяновича-Павленко;

аллее Героев Крут;

улице Лаврской (от улицы Ивана Мазепы до улицы Цитадельной).

В то же время в полиции сообщают, что перекрытие этих участков будет действовать с 1.00 9 мая.

Также вносятся изменения в движение троллейбусного маршрута № 38 и автобусных маршрутов № 24, № 55 и № 62.

Движение троллейбусов маршрута № 38 будет происходить от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» до стадиона имени Валерия Лобановского.

Автобусы маршрута № 55 будут двигаться от Дарницкой площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассе, далее — по улице Генерала Алмазова -бульвару Леси Украины -улице Бассейной — улице Эспланадной — до станции метро «Дворец Спорта» (в обратном направлении: улица Рогнединская — улица Шота Руставели — улица Бассейная — бульвар Леси Украинский — улица Новогоспитальная — улица Евгения Коновальца — улица Михаила Заднипровского — улица Генерала Алмазова — улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту).

Движение автобусов маршрута № 62 будет происходить от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

На 9 мая запланирован ряд мероприятий.

Так, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится поминальный реквием «Память», а также молебен за мир в Украине.

На Спивочом поле Печерского ландшафтного парка в 11.00 начнется художественная программа «Годам никогда памяти не стереть». В рамках этого мероприятия запланирована выставка-ярмарка «Аллея ветеранов», выставка «Память ради будущего», учебно-образовательные платформы. Об 14.00−15.30 здесь будет квест «Несокрушимые духом». В период с 13.00 до 20.00 также продлится концертная программа.

Кроме того, во всех районах Киева предусмотрены тематические концертные программы.

В полиции напомнят о перечне запрещенной символики.

Напомним, стало известно, что на параде 9 мая в Москве люди 60-летнего возраста будут «играть роли» 92-летних ветеранов Второй мировой войны.