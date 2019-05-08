В Москве на 86-м году жизни 8 мая умер народный артист России, композитор Евгений Крылатов.

Об этом в Твиттер сообщила его дочь Мария Крылатова. Композитор умер в больнице, у него была двусторонняя пневмония.

За свою жизнь он написал музыку к более чем 100 кинофильмам и мультфильмам. Среди его самых известных композиций — «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далеко» («Гостья из будущего»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Колыбельная» («Умка»).

Крылатов сотрудничал со многими известными поэтами и певцами, в том числе с Евгением Евтушенко, Роберт Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником, Юрием Етниным, Александром Градским, Ларисой Долиной.

Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Пермском крае России. Учился в Московской государственной консерватории имени П. Чайковского.

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