Помер Євген Крилатов, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n121701-pomer-ievgen-krylatov-avtor-muzyky-filmiv-charodiyi-gostya-z-maybutnogo-i-prygody.html

Ракурс

У Москві на 86-му році життя 8 травня помер народний артист Росії, композитор Євген Крилатов.

Про це у Твіттер повідомила його дочка Марія Крилатова. Композитор помер в лікарні, у нього була двостороння пневмонія.

За своє життя він написав музику більш ніж до 100 кінофільмів і мультфільмів. Серед його найвідоміших композицій — «Крылатые качели» («Пригоди Електроніка»), «Прекрасное далеко» («Гостя з майбутнього»), «Три белых коня» («Чародії»), «Колискова» («Умка»).

Крилатов співпрацював з багатьма відомими поетами і співаками, в тому числі з Євгеном Євтушенком, Робертом Рождественським, Беллою Ахмадуліною, Іллею Резником, Юрієм Етніним, Олександром Градським, Ларисою Доліною.

Крилатов народився 23 лютого 1934 року у Пермському краю Росії. Навчався у Московській державній консерваторії імені П. Чайковського.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 26 квітня померла киянка Еліна Бистрицька, яку називали найкрасивішою актрисою радянського кіно.