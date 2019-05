Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали своего малыша. Первые фото и видео королевского новорожденного появились в сети, чему очень обрадовались миллионы поклонников королевской четы.

Имя королевского отпрыска пока не раскрывается, зато мир смог впервые увидеть сына принца Гарри и Меган Маркл на территории Виндзорского замка. Там семья перебывала до самого рождения малыша в понедельник. Об этом сообщает издание Dаilymail.

Меган Маркл вместе с двухдневным младенцем впервые за долгое время показалась на публике — в последние шесть недель она отошла от общественной деятельности. Принц Гарри сиял от счастья и не мог удержаться, чтобы не бросать взгляды на своего наследника пока тот спал.

Пара вышла к прессе всего на несколько минут в зал Святого Георгия, где принц Гарри и Меган Маркл рассказали о первых впечатлениях родительских обязанностей. По словам Меган, последние два дня прошли волшебно и удивительно. Теперь у нее два лучших парня в мире, а характер малыша Меган описывает как спокойный.

Герцог и герцогиня рассказали, что внешность малыша постоянно меняется и они еще не представляют, как сын будет выглядеть через две недели. Однако пара с нетерпением хочет проводить вместе то драгоценное время, когда сын начнет постепенно взрослеть.

The Duchess of Sussex has said she has «the two best guys in the world» as she and Prince Harry introduced their firstborn child to the world.



