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Ракурс
Королевский правнук: принц Гарри и Меган Маркл показали своего ребенка. Фото: Daily mail

Королевский правнук: принц Гарри и Меган Маркл показали своего ребенка (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2019, 15:40
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали своего малыша. Первые фото и видео королевского новорожденного появились в сети, чему очень обрадовались миллионы поклонников королевской четы.

Имя королевского отпрыска пока не раскрывается, зато мир смог впервые увидеть сына принца Гарри и Меган Маркл на территории Виндзорского замка. Там семья перебывала до самого рождения малыша в понедельник. Об этом сообщает издание Dаilymail.

Меган Маркл вместе с двухдневным младенцем впервые за долгое время показалась на публике — в последние шесть недель она отошла от общественной деятельности. Принц Гарри сиял от счастья и не мог удержаться, чтобы не бросать взгляды на своего наследника пока тот спал.

Пара вышла к прессе всего на несколько минут в зал Святого Георгия, где принц Гарри и Меган Маркл рассказали о первых впечатлениях родительских обязанностей. По словам Меган, последние два дня прошли волшебно и удивительно. Теперь у нее два лучших парня в мире, а характер малыша Меган описывает как спокойный.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном. Фото: dailymail.co.uk

Сын принца Гарри. Фото: dailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри с ребенком. Фото: dailymail.co.uk

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Фото: dailymail.co.uk

Герцог и герцогиня рассказали, что внешность малыша постоянно меняется и они еще не представляют, как сын будет выглядеть через две недели. Однако пара с нетерпением хочет проводить вместе то драгоценное время, когда сын начнет постепенно взрослеть.

Принц Гарри и Меган Маркл поблагодарили прессу и всех поклонников за теплые пожелания, а также заявили, что для них много значит такая поддержка.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в честь рождения сына принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим цветом.


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