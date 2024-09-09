Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії. Її шлях до повного одужання триває. Кейт чекає повернення до роботи та планує кілька публічних виступів у найближчі місяці.

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У березні 2024 року принцеса повідомила, що в неї діагностували рак. До цього вона кілька місяців не зʼявлялася на публіці

Пухлину виявили під час досліджень, зроблених після операції, яку принцеса перенесла в січні. Тип онкологічного захворювання залишили в таємниці.

Тип пухлини не розкривається.

Вперше після операції Кейт з’явилася на публіці у червні на щорічному військовому параді «Винесення прапора» на честь офіційного дня народження короля Карла, а в липні вона відвідала Вімблдонський тенісний турнір, патронесою якого є.

На початку цього року пухлина також була виявлена ​​у самого короля Карла III, причому теж під час іншої медичної процедури, після чого він також став показуватися на публіці набагато рідше.

Літо наближається до кінця, і я не можу описати, яке це полегшення закінчити курс хіміотерапії, — сказала принцеса Уельська в зверненні, опублікованому її прес-службою. — Останні дев’ять місяців були надзвичайно важкими для нашої родини. Звичне життя може змінитися раптово, і ми мали знайти спосіб пройти крізь цей шторм.

Повідомляється, що до кінця цього року Кейт візьме участь у низці громадських заходів.

Кенсингтонський палац також випустив домашній відеоролик усієї родини — Кейт, Вільяма та трьох дітей, — знятий у Норфолку, де королівська родина має резиденцію в Сандрингемському палаці.

Кейт — дружина спадкоємця престолу принца Вільяма. Після сходження на престол батька Вільяма короля Карла III парі було присвоєно титули принца та принцеси Вельських, які за традицією носять перші в черзі претенденти на корону.