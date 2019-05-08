У Києві завтра вшановуватимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, фото: «Земля Бердичівська»

https://racurs.ua/ua/n121702-den-peremogy-v-kyievi-obmejat-ruh-nyzkou-vulyc-infografika.html

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У Києві під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, буде обмежений рух низкою вулиць, розташованих біля Парку Вічної Слави.

Також будуть внесені зміни в рух громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, з 5.00 буде перекритий рух транспорту на:

вулиці Михайла Грушевського (від провулка Кріпосного до вулиці Арсенальної);

провулку Інженерному;

вулиці Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної);

вулиці Івана Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської);

провулку Бутишів;

вулиці Михайла Омеляновича-Павленка;

алеї Героїв Крут;

вулиці Лаврській (від вулиці Івана Мазепи до вулиці Цитадельної).

Водночас у поліції повідомляють, що перекриття цих ділянок діятиме з 1.00 9 травня.

Також вносяться зміни в рух тролейбусного маршруту № 38 й автобусних маршрутів № 24, № 55 і № 62.

Рух тролейбусів маршруту № 38 буде відбуватися від станції метро «Видубичі» до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону імені Валерія Лобановського.

Автобуси маршруту № 55 рухатимуться від Дарницької площі до вулиці Старонаводницької за власною трасою, далі — вулицею Генерала Алмазова — бульваром Лесі України — вулицею Басейною — вулицею Еспланадною — до станції метро «Палац Спорту» (у зворотньому напрямку: вулиця Рогнідинська — вулиця Шота Руставелі — вулиця Басейна — бульвар Лесі Українки — вулиця Новогоспітальна — вулиця Євгена Коновальця — вулиця Михайла Задніпровського — вулиця Генерала Алмазова — вулиця Старонаводницька, далі за власним маршрутом).

Рух автобусів маршруту № 62 відбуватиметься від Ботанічного саду до бульвару Лесі Українки (до вулиці Новогоспітальної).

На 9 травня запланована низка заходів.

Так, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться поминальний реквієм «Пам'ять», а також молебень за мир в Україні.

На Співочому полі Печерського ландшафтного парку об 11.00 розпочнеться мистецька програма «Рокам ніколи пам’яті не стерти». В межах цього заходу запланована виставка-ярмарок «Алея ветеранів», виставка «Пам'ять задля майбуття», навчально-освітні платформи. Об 14.00−15.30 тут триватиме квест «Незламні духом». В період з 13.00 до 20.00 також триватиме концертна програма.

Крім того, в усіх районах Києва передбачені тематичні концертні програми.

У поліції нагадають про перелік забороненої символіки.

Нагадаємо, стало відомо, що на параді 9 травня в Москві люди 60-річного віку «гратимуть ролі» 92-річних ветеранів Другої світової війни.