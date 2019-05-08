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Покушение на нардепа Урбанского, фото — "Интерфакс-Украина"

Покушение на нардепа: для стрелка, который травмировал нардепа Урбанского под Одессой, будут просить арест (ФОТО)

8 мая 2019, 16:43
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Следователь будет просить в суде арестовать мужчину, стрелявшего под Одессой в народного депутата от БПП Александра Урбанского.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника начальника управления национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка.

Он сообщил, что следователь будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Дома у задержанного нашли несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Покушение на нардепа Урбанского

Покушение на нардепа Урбанского

Конфликт произошел вечером 7 мая в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области в отеле «Хуторок у Зины». Он принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко.

Брат депутата Анатолий Урбанский заявил, что нападение не связано с парламентской деятельностью. Урбанский вступился за свою жену, которую оскорблял директор частной гостиницы. Нардеп находился в гостинице по приглашению друзей.

Директор заведения прострелил ногу Урбанского из травматического оружия, депутат получил проникающее ранение.

Стрелка задержали, полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.


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