Гугл впровадив ідентифікацію обличчя для «розумного» будинку. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/ua/n121706-gugl-vprovadyv-identyfikaciu-oblychchya-dlya-rozumnogo-budynku.html

Ракурс

Ідентифікацію осіб корпорація Google (Гугл) інтегрувала в «розумний» будинок для захисту від злодіїв.

Нова опція буде працювати автономно без виходу в інтернет. Вона складається із смарт-дисплея, в який вбудували відеокамеру з системою розпізнавання обличчя. Новинку представили на щорічній конференції розробників сервісів Google, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Діаметр сенсорного екрану 25,4 см. Очікується, що оффлайн-робота захистить приватне життя користувачів і запобіжить можливість злому або витоку інформації в інтернет. Вартість такого захисту становить близько 229 дол. і першими її зможуть купити жителі Канади, США і Великої Британії.

В агентстві Dpa зазначають, що новинка може викликати гнів у прихильників захисту приватної інформації, але корпорація наполягає на автономності і безпеці нової системи.

Як відомо, наприкінці березня на Google наклали черговий штраф за зловживання корпорацією своїм домінуючим становищем на ринку технологій.

Тепер інтернет-гігант зобов’язаний виплатити 1,49 млрд євро через порушення роботи сервісу контекстної реклами, яка привела до ущемлення інтересів конкурентів Google.

Як раніше повідомлялося, Google днями представила функції автоматизованого очищення історії переглядів і пошуку.