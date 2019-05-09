Олександр Урбанський, фото: Олександр Урбанський

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Народний депутат Олександр Урбанський розповів обставини нещодавньої стрілянини в готелі «Хутірок у Зіни», розташованому в курортному селі Санжейка в Одеській області, в результаті котрої йому було завдане кульове поранення ноги.

За словами Урбанського, до цього іншого учасника конфлікту — Власника готелю Володимира Зінченка, він ніколи не бачив. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Урбанський зазначив, що цей готель орендували його друзі, котрі прибули до Санжейки, щоб відпочити.

О 21.00 він з дружиною, зустрівшись із друзями, сіли за пізню вечерю.

Після цього з’явився Зінченко.

Він був чимось збуджений, навіть агресивний, — наголошує Урбанський.

За словами народного обранця, зовнішній вигляд власника готелю свідчив про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що згодом підтвердила експертиза.

Запропонував нашим друзям вийти на розмову. Ми, бачачи, що Зінченко чимось «накручений», пішли слідом, — пише Урбанський.

За словами депутата, розмова стосувалася умов оплати й «відбувалася на підвищених тонах», Зінченко активно використовував ненормативну лексику, зокрема щодо його дружини.

Урбанський зазначає, що звернувся до Зінченка з проханням утриматися від цього, однак власник готелю натомість простягнув руки до його шиї.

Я встиг перехопити руки і відкинув їх. Зінченко зробив кілька кроків назад, жестикулюючи так, як ніби він витягує зброю, — пише народний обранець.

За його словами, після цього пролунали два постріли, один з котрих влучив у його ногу.

Дружина, побачивши кров, стала закликати Зінченка одуматися, але він став погрожувати прострелити мені і голову і взяти мисливську рушницю, — пише депутат.

Урбанський наголошує, що згодом поліція знайшла під час обшуку заряджену мисливську рушницю.

Свідки викликали на місце інциденту швидку допомогу та поліцію.

Депутат повідомив, що кулю з його ноги вже дістали, поліція здійснює розслідування інциденту.

В цьому конфлікті він не бачить політичної складової.

Нагадаємо, в поліції вчора повідомили, що проситимуть арешту для чоловіка, котрий поранив Урбанського.